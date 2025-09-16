Halálos veszély bújik elő az erdőkben és decemberig ott is marad - VIDEÓ!

A gyilkos galóca esetében a halálos veszély emlegetése kicsit sem túlzó, mivel - ahogy az online enciklopédia vonatkozó szócikke is írja - e gombafaj számtalan olyan ehető gombára hasonlít, amelyet Európa-szerte gyakran fogyasztanak. Hatóanyagai miatt valamennyi ismert mérgező gombafaj között is a legveszélyesebbnek számít; a gombamérgezések okozta halálesetek döntő többségével összefüggésbe hozható. Valószínűsítik, hogy gyilkos galóca mérge ölte meg Claudius római császárt és III. Károly magyar királyt. Gyakori mérgezései miatt régóta kutatják méreganyagait, amelyek nagy részét már sikerült izolálni. Ezek közül a legfontosabb az úgynevezett amatoxin, ami a májat és a vesét támadja meg. Ellenszere egyelőre nem ismert.

Így nő a halálos veszély: a gyilkos galóca fejlődési stádiumai. Fotó: Wikipédia

A szócikk szerint a gyilkos galóca (Amanita phalloides) a kalaposgombák rendjén belül a galócafélék családjába tartozó, világszerte közel 600 fajt számláló Amanita nemzetség egyik legismertebb képviselője. Európában rokon fajaival együtt (fehér galóca, hegyeskalapú galóca) a legsúlyosabb – gyakran halálos kimenetelű – mérgezéseket okozó nagygombák közé tartozik. Kontinensünkön széles körben elterjedt, lombos és tűlevelű fák alatt egyaránt előfordul. Kalapja leggyakrabban zöldes árnyalatú, míg lemezein és a tönkjén a fehér szín dominál.

Orbán Imre, a pécsi vásárcsarnok gomba-szakellenőre arra figyelmeztette a gombaszedőket, hogy az összegyűjtött gombát mindenképpen vigyék be az agora lakossági gombavizsgálatára ellenőriztetni. Korábban lehetett hallani arról, hogy egyes gombászok, ha gyilkos galócával találkoztak, összetaposták a termőtesteket. Tették feltehetően mindezt azért, hogy másokat ne veszélyeztessen a tévedésből, vagy tudatlanságból leszedett gyilkos galóca, a vásárcsarnok gomba-szakellenőre azonban mégsem javasolja ezt az eljárást, ehelyett a gombászoknak csupán annyi teendőjük van a halálosan mérgező fajjal, hogy ott hagyják, ahol van.

Orbán Imre arra is figyelmeztetett, hogy éppen a gyilkos galócával egy időben, azaz hamarosan várható a galambgombák megjelenése is az erdőkben, amelyek egyed fajtái könnyen összetéveszthetők a halálosan mérgező galócafajjal. A tévedés esélyét tovább is növeli az is, hogy e galambgombák gyakran éppen a gyilkos galócák mellett jelennek meg. A gomba-szakellenőr ismertetése szerint a gyilkos galóca mérgezése az alábbi tünetekkel jár: először először hányás, hasmenés jelentkezik, ami után átmenetileg javul a beteg állapota, és ezután szívódik fel a páciens szervezetében az amatoxin, ami végzetes máj- és vesekárosodást okoz.