szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sürgősségi napok

2 órája

Hálásak lehetünk nekik: Pécsen ünnepelhetjük a mentősöket

Címkék#Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#osztály#Országos Mentőszolgálat#Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület

Szeptember 27-én ismét megrendezik a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának szervezésében a XIX. Pécsi Sürgősségi Napokat, amely egyben Közép-európai mentőtalálkozó is.

Jusztin Levente
Hálásak lehetünk nekik: Pécsen ünnepelhetjük a mentősöket

A Széchenyi téren zajló eseményen horvát, szerb, osztrák, szlovén, szlovák, román és magyar mentőszervezetek mutatkoznak be, együttműködésben a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a rendőrség közlekedési osztályával, a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesülettel, valamint az Országos Mentőszolgálattal. 

A programban szerepel mentőautók és speciális járművek bemutatója, látványos mentési gyakorlat, valamint tűzoltó- és rendőrségi eszközök megtekintése. Az esemény célja a szakmai együttműködés erősítése és a lakosság tájékoztatása.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu