Hálásak lehetünk nekik: Pécsen ünnepelhetjük a mentősöket
Szeptember 27-én ismét megrendezik a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának szervezésében a XIX. Pécsi Sürgősségi Napokat, amely egyben Közép-európai mentőtalálkozó is.
A Széchenyi téren zajló eseményen horvát, szerb, osztrák, szlovén, szlovák, román és magyar mentőszervezetek mutatkoznak be, együttműködésben a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a rendőrség közlekedési osztályával, a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesülettel, valamint az Országos Mentőszolgálattal.
A programban szerepel mentőautók és speciális járművek bemutatója, látványos mentési gyakorlat, valamint tűzoltó- és rendőrségi eszközök megtekintése. Az esemény célja a szakmai együttműködés erősítése és a lakosság tájékoztatása.