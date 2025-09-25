Hálásak lehetünk nekik: Pécsen ünnepelhetjük a mentősöket

A Széchenyi téren zajló eseményen horvát, szerb, osztrák, szlovén, szlovák, román és magyar mentőszervezetek mutatkoznak be, együttműködésben a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a rendőrség közlekedési osztályával, a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesülettel, valamint az Országos Mentőszolgálattal.

A programban szerepel mentőautók és speciális járművek bemutatója, látványos mentési gyakorlat, valamint tűzoltó- és rendőrségi eszközök megtekintése. Az esemény célja a szakmai együttműködés erősítése és a lakosság tájékoztatása.