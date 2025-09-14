„Barna a szeme”
Hamarosan jön a gesztenye kedvelőinek fesztiválja
Október 10–11-én újra életre kel Pécsbánya közösségi tere: a Közösségi Ház ad otthont a Gesztenye Liget Fesztiválnak. A kétnapos rendezvény pénteken művészeti délutánnal veszi kezdetét, ahol színház, zene és táncművészet várja az érdeklődőket, szombaton pedig családi programok sokasága tölti meg az udvart.
Lesz szénabála-labirintus, kézműves foglalkozás, lovagoltatás, madárodú készítés, gesztenye totó, társasjáték asztal és természetesen sült gesztenye is. A szervezők minden korosztálynak tartalmas kikapcsolódást ígérnek.
