„Barna a szeme”

3 órája

Hamarosan jön a gesztenye kedvelőinek fesztiválja

Címkék#kézműves#zene#Közösségi Ház#Pécsbánya#színház

Jusztin Levente

Október 10–11-én újra életre kel Pécsbánya közösségi tere: a Közösségi Ház ad otthont a Gesztenye Liget Fesztiválnak. A kétnapos rendezvény pénteken művészeti délutánnal veszi kezdetét, ahol színház, zene és táncművészet várja az érdeklődőket, szombaton pedig családi programok sokasága tölti meg az udvart. 

Lesz szénabála-labirintus, kézműves foglalkozás, lovagoltatás, madárodú készítés, gesztenye totó, társasjáték asztal és természetesen sült gesztenye is. A szervezők minden korosztálynak tartalmas kikapcsolódást ígérnek.

 

