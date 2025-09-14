Hamarosan jön a gesztenye kedvelőinek fesztiválja

Október 10–11-én újra életre kel Pécsbánya közösségi tere: a Közösségi Ház ad otthont a Gesztenye Liget Fesztiválnak. A kétnapos rendezvény pénteken művészeti délutánnal veszi kezdetét, ahol színház, zene és táncművészet várja az érdeklődőket, szombaton pedig családi programok sokasága tölti meg az udvart.