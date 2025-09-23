Készüljünk! 2 órája

Három napra megváltozik a forgalmi rend Mohács belvárosában

Az új parkolóház végleges vízbekötésének kiépítése zajlik 2025. szeptember 24-26. között. A munkálatok ideje alatt a Rákóczi utca és a Szent István utca kereszteződésénél, valamint a buszpályaudvar sziget részénél a zebra előtt teljes lezárásra kerül sor.

Illusztráció Forrás: Shutterstock Fotó: New Africa

A forgalmi rend a következőképpen változik: A buszok a Szent István utca felől hajthatnak be, a kihajtás pedig a Rákóczi utca északi kijáratán történik.

a felől hajthatnak be, a pedig a északi kijáratán történik. A Rákóczi utcába a Dózsa György utca felől a „Behajtani tilos" tábla lesz érvényben. A munkálatok befejezését követően visszaáll az eredeti forgalmi rend.

Kérik a közlekedők türelmét és megértését!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!