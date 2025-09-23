Készüljünk!
Három napra megváltozik a forgalmi rend Mohács belvárosában
Az új parkolóház végleges vízbekötésének kiépítése zajlik 2025. szeptember 24-26. között. A munkálatok ideje alatt a Rákóczi utca és a Szent István utca kereszteződésénél, valamint a buszpályaudvar sziget részénél a zebra előtt teljes lezárásra kerül sor.
A forgalmi rend a következőképpen változik:
- A buszok a Szent István utca felől hajthatnak be, a kihajtás pedig a Rákóczi utca északi kijáratán történik.
- A Rákóczi utcába a Dózsa György utca felől a „Behajtani tilos" tábla lesz érvényben.
A munkálatok befejezését követően visszaáll az eredeti forgalmi rend.
Kérik a közlekedők türelmét és megértését!
