szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mohács 500

2 órája

Háromnapos, teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál, felpörög a hídépítés

Címkék#zárlat#főosztály#Mohács#munka#Duna

Teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál szerdán reggel héttől pénteken reggel hét óráig, közölte a fővárosi kormányhivatal hajózási főosztálya. Ekkor kerül sor ugyanis az újabb, úgynevezett őrfal-elemek bárkára daruzására és helyükre úsztatására.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
Háromnapos, teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál, felpörög a hídépítés

Fotó: Löffler P.

Nagyon sokan sétáltak ki múlt kedden Mohácson a Duna-partra, a hídépítés helyszínének közelébe, ugyanis akkor láthattuk először munka közben Közép-Európa legnagyobb úszódaruját, Clark Ádámot. Az óriásdaru akkor 140 tonnás szerkezetet emelt meg, helyezett egy bárkára, majd onnan a végleges helyére.

Hasonló műveleteknek lehetnek szemtanúi az érdeklődők szerda reggeltől három napon át: a fővárosi kormányhivatal hajózási főosztálya közlése szerint október elsejétől reggel hét órától teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál harmadikán reggel hét óráig.

Ekkor újabb úgynevezett őrfal-elemeket fognak beemelni a partról a daruval a bárkákra, amelyekkel a helyükre úsztatják őket. Kedvezőtlen időjárás esetén szerda helyett szombattól rendelik el a hajózási zárlatot.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu