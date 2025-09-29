2 órája
Háromnapos, teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál, felpörög a hídépítés
Teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál szerdán reggel héttől pénteken reggel hét óráig, közölte a fővárosi kormányhivatal hajózási főosztálya. Ekkor kerül sor ugyanis az újabb, úgynevezett őrfal-elemek bárkára daruzására és helyükre úsztatására.
Fotó: Löffler P.
Nagyon sokan sétáltak ki múlt kedden Mohácson a Duna-partra, a hídépítés helyszínének közelébe, ugyanis akkor láthattuk először munka közben Közép-Európa legnagyobb úszódaruját, Clark Ádámot. Az óriásdaru akkor 140 tonnás szerkezetet emelt meg, helyezett egy bárkára, majd onnan a végleges helyére.
Hasonló műveleteknek lehetnek szemtanúi az érdeklődők szerda reggeltől három napon át: a fővárosi kormányhivatal hajózási főosztálya közlése szerint október elsejétől reggel hét órától teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál harmadikán reggel hét óráig.
Ekkor újabb úgynevezett őrfal-elemeket fognak beemelni a partról a daruval a bárkákra, amelyekkel a helyükre úsztatják őket. Kedvezőtlen időjárás esetén szerda helyett szombattól rendelik el a hajózási zárlatot.
Sztrádanyitás: a horvátokra még várni kell, október első felében indulhat meg a forgalom