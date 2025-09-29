Háromnapos, teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál, felpörög a hídépítés

Nagyon sokan sétáltak ki múlt kedden Mohácson a Duna-partra, a hídépítés helyszínének közelébe, ugyanis akkor láthattuk először munka közben Közép-Európa legnagyobb úszódaruját, Clark Ádámot. Az óriásdaru akkor 140 tonnás szerkezetet emelt meg, helyezett egy bárkára, majd onnan a végleges helyére.

Hasonló műveleteknek lehetnek szemtanúi az érdeklődők szerda reggeltől három napon át: a fővárosi kormányhivatal hajózási főosztálya közlése szerint október elsejétől reggel hét órától teljes hajózási zárlat lesz a Dunán Mohácsnál harmadikán reggel hét óráig.

Ekkor újabb úgynevezett őrfal-elemeket fognak beemelni a partról a daruval a bárkákra, amelyekkel a helyükre úsztatják őket. Kedvezőtlen időjárás esetén szerda helyett szombattól rendelik el a hajózási zárlatot.