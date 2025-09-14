Hatalmas siker Harkányban: nívós országos elismerésben részesültek!

A Parlamentben adták át az Érték és Minőség Nagydíjt, ahol a Harkányi Thermal Gyógyvízkrém is elismerésben részesült. A terméket a Thermal Kozmetikai Kft. és a Harkányi Gyógyfürdő közösen nevezte: a gyógyvizet a fürdő biztosította, míg a krém kifejlesztése a kozmetikai cég munkája. Az elismerést Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere, Herendi Ferenc, a Harkányi Gyógyfürdő igazgatósági tagja, valamint Makkosné Köves Eszter, a Thermal Kozmetikai Kft. tulajdonosa vette át.