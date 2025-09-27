Tíz éve véd bennünket a déli határkerítés – döbbenetesen erős fotók az egykori káoszról (GALÉRIA)

A déli határkerítés megépítése tarthatatlan állapotoknak vetett véget. Valószínűleg ma is sokan emlékeznek arra, hogy a 2010-es évek elejétől eljött az idő, amikor szinte nem telt el nap Baranyában sem, hogy ne jött volna hír illegális határsértőkről. Hiába volt a megerősített járőrözés Baranya déli határain is, egy idő után világossá vált, hogy a hatékony és biztonságos megoldást a műszaki határzár kiépítése eredményezheti.

A bédai Duna körzetében így épült ki a déli határkerítés Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Laufer László fotóriporter kollégánk a kezdetektől fogva egészen a végeredményig dokumentálta a rendkívüli munkálatokat. Nem volt könnyű dolga, hiszen minden egyes alkalommal különleges engedély kellett ahhoz, hogy megközelítse a rendkívüli munkaterületté vált határszakaszt, hogy megörökíthesse a munkavégzőket, illetve azokat a határvadászokat, akik akkor és azóta is határaink biztonságára vigyáznak.