Zenés jubileum

36 perce

Hatvanéves a baranyai cukrászda, de még mindig nagyon szeretik

Címkék#Szekeres Cukrászda#ünnepség#Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Kaszás Endre

Idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagja, a mohácsi Szekeres Cukrászda, melynek keretében három napos, zenés fellépésekkel gazdagított ünnepséget és további két napos szakmai rendezvényt szervez.

  • Szeptember 19-én, pénteken az Estilo Cubano játszik latin zenét 15.00 órától.
  • Szeptember 20-án, szombaton Daniel Meister & Szege szolgáltatják a zenét 18.00-22.00 óráig.
  • Szeptember 21-én vasárnap a Swing ala Django jazz zenekar zenél 15.00 órától, zárt körben. Ezen a napon a cukrászda csak elviteles szolgáltatást nyújt.

A rendezvények helyszíne: Szekeres Cukrászda, Mohács, Dózsa György utca 2. https://www.szekerescukraszda.com

 

