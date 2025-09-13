Zenés jubileum
36 perce
Hatvanéves a baranyai cukrászda, de még mindig nagyon szeretik
Idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagja, a mohácsi Szekeres Cukrászda, melynek keretében három napos, zenés fellépésekkel gazdagított ünnepséget és további két napos szakmai rendezvényt szervez.
- Szeptember 19-én, pénteken az Estilo Cubano játszik latin zenét 15.00 órától.
- Szeptember 20-án, szombaton Daniel Meister & Szege szolgáltatják a zenét 18.00-22.00 óráig.
- Szeptember 21-én vasárnap a Swing ala Django jazz zenekar zenél 15.00 órától, zárt körben. Ezen a napon a cukrászda csak elviteles szolgáltatást nyújt.
A rendezvények helyszíne: Szekeres Cukrászda, Mohács, Dózsa György utca 2. https://www.szekerescukraszda.com
