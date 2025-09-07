Hatvanezer közül választották ki ezt a pécsi egyetemistát

A kar honlapjának írása szerint a Millennium Fellowship egy globális program, amelyet az ENSZ Akadémiai Hatás és a Millennium Campus Network (MCN) indított el a fenntartható fejlődési célok (SDG-k) elérésének támogatására.

A program célja, hogy felhatalmazza az egyetemi hallgatókat olyan projektek kidolgozására és megvalósítására, amelyek társadalmi, környezeti és gazdasági kihívásokkal foglalkoznak.