Hatvanezer közül választották ki ezt a pécsi egyetemistát

Címkék#Millennium Campus Network#egyetemista#program

A pécsi egyetem Közgazdaságtudományi Karának harmadéves hallgatója, Maliha Kamrun Meem, elnyerte a rangos Millennium Fellowship ösztöndíjat, amelyre világszerte több mint 60 000 jelentkező közül választották ki.

Hatvanezer közül választották ki ezt a pécsi egyetemistát

A kar honlapjának írása szerint a Millennium Fellowship egy globális program, amelyet az ENSZ Akadémiai Hatás és a Millennium Campus Network (MCN) indított el a fenntartható fejlődési célok (SDG-k) elérésének támogatására. 

A program célja, hogy felhatalmazza az egyetemi hallgatókat olyan projektek kidolgozására és megvalósítására, amelyek társadalmi, környezeti és gazdasági kihívásokkal foglalkoznak.

 

