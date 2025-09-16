szeptember 16., kedd

Edit névnap

20°
+25
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindenkit várnak

1 órája

Hazafias tettükért hősökké váltak, most megemlékeznek rájuk

Címkék#Oroszló Község Önkormányzat#esemény#hős

Jusztin Levente

Oroszló községben szeptember 27-én, szombaton délelőtt 10 órakor tartják a Pécsi Nemzetőrök oroszlói rajtaütésének 177. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezést. Az esemény helyszíne az oroszlói templom északi oldala lesz, ahol koszorúzással tisztelegnek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. A szervezők – Oroszló Község Önkormányzata – minden érdeklődőt szeretettel várnak a település történelmi múltját felidéző eseményre. A megemlékezés méltó alkalom arra, hogy a helyiek és a környékbeliek együtt hajtsanak fejet a szabadságért küzdő nemzetőrök emléke előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu