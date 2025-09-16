Hazafias tettükért hősökké váltak, most megemlékeznek rájuk

Oroszló községben szeptember 27-én, szombaton délelőtt 10 órakor tartják a Pécsi Nemzetőrök oroszlói rajtaütésének 177. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezést. Az esemény helyszíne az oroszlói templom északi oldala lesz, ahol koszorúzással tisztelegnek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. A szervezők – Oroszló Község Önkormányzata – minden érdeklődőt szeretettel várnak a település történelmi múltját felidéző eseményre. A megemlékezés méltó alkalom arra, hogy a helyiek és a környékbeliek együtt hajtsanak fejet a szabadságért küzdő nemzetőrök emléke előtt.