Házat nyitnak az adományok fogadására

A Karitász Ház elsődleges feladata az adományok fogadása és eljuttatásának koordinálása, továbbá a rászorulók bevonása a Karitász egyéb segítő, támogató programjaiba. A Pécsi Karitász Ház ünnepélyes, főpásztori megáldását szeptember 19-én, pénteken 11 órai kezdettel tartják. A Karitász Ház szolgálatát megáldja Felföldi László pécsi megyéspüspök, köszöntőt mond Besenczi Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatója.