Karitász
53 perce
Házat nyitnak az adományok fogadására
Karitász Ház nyílik Pécsett - a Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint szeptember 22-én nyitja meg kapuit a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász fenntartásában működő Pécsi Karitász Ház, a Tüskés dűlő 5. szám alatt.
2025.08.12. 10:45
A Karitász Ház elsődleges feladata az adományok fogadása és eljuttatásának koordinálása, továbbá a rászorulók bevonása a Karitász egyéb segítő, támogató programjaiba. A Pécsi Karitász Ház ünnepélyes, főpásztori megáldását szeptember 19-én, pénteken 11 órai kezdettel tartják. A Karitász Ház szolgálatát megáldja Felföldi László pécsi megyéspüspök, köszöntőt mond Besenczi Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatója.
