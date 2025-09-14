szeptember 14., vasárnap

Házat nyitnak az adományok fogadására

Karitász Ház nyílik Pécsett - a Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint szeptember 22-én nyitja meg kapuit a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász fenntartásában működő Pécsi Karitász Ház, a Tüskés dűlő 5. szám alatt. 

A Karitász Ház elsődleges feladata az adományok fogadása és eljuttatásának koordinálása, továbbá a rászorulók bevonása a Karitász egyéb segítő, támogató programjaiba. A Pécsi Karitász Ház ünnepélyes, főpásztori megáldását szeptember 19-én, pénteken 11 órai kezdettel tartják. A Karitász Ház szolgálatát megáldja Felföldi László pécsi megyéspüspök, köszöntőt mond Besenczi Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatója.

 

