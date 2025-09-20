Figyelem! Új helyre költözött a háziorvosi ügyelet

Ezzel az összes egészségügyi alapellátás új helyre költözött, az új bólyi Egészségügyi Centrum építésének az idejére. A háziorvosi rendelők számára erre az átmeneti időszakra a volt szakközépiskola tantermeiből alakítottak ki megfelelő helyiségeket, a fogászati rendelők pedig a Hunyadi utca 3. szám alatt található Kollégium épületének földszintjén kialakított új rendelőkben kaptak helyet.

A háziorvosi ügyelet is új helyre költözött nemrég - új Egészségügyi Centrum épül a város központjában

Az új Egészségügyi Centrum építésére 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a bólyi önkormányzat, TOP Plusz pályázaton. A projekt eredményeként két felnőtt háziorvosi rendelő, egy gyermek háziorvosi rendelő, két fogorvosi rendelő, labor, fizioterápiás helyiség, ügyeleti egység fog megvalósulni, az épület tetőterében pedig lakásokat alakítanak ki. Parkolók, fedett kerékpár– és babakocsitároló szintén helyet kapnak a belvárosi komplexumban.