szeptember 20., szombat

Friderika névnap

26°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

1 órája

Figyelem! Új helyre költözött a háziorvosi ügyelet

Címkék#bólyi#Egészségügyi Centrum#háziorvosi ügyelet

Új Egészségügyi Centrum épül Bólyban. A beruházás idejére a háziorvosi ügyelet is új, ideiglenes helyre költözött.

Wald Kata

A háziorvosi ügyelet és a védőnői szolgálat kiköltözésével a rendelők nyár óta tartó költözködése a végéhez ért. Szeptember 8. óta már új helyen érhető el az ügyelet, az Ifjúsági Házban, a Hősök tere 9. szám alatt, a korábbiakban megszokott nyitva tartás szerint. A védőnői szolgálat pedig a Magtár épületében, a Széchenyi téren található meg szeptember 9. óta, míg a tanácsadás az Ifjúsági Házban az ügyeleti rendelőben zajlik. 

Ezzel az összes egészségügyi alapellátás új helyre költözött, az új bólyi Egészségügyi Centrum építésének az idejére. A háziorvosi rendelők számára erre az átmeneti időszakra a volt szakközépiskola tantermeiből alakítottak ki megfelelő helyiségeket, a fogászati rendelők pedig a Hunyadi utca 3. szám alatt található Kollégium épületének földszintjén kialakított új rendelőkben kaptak helyet. 

háziorvosi ügyelet
A háziorvosi ügyelet is új helyre költözött nemrég - új Egészségügyi Centrum épül a város központjában

A háziorvosi ügyelet is az új Egészségügyi Centrumban kap majd végleges helyet

Az új Egészségügyi Centrum építésére 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a bólyi önkormányzat, TOP Plusz pályázaton. A projekt eredményeként két felnőtt háziorvosi rendelő, egy gyermek háziorvosi rendelő, két fogorvosi rendelő, labor, fizioterápiás helyiség, ügyeleti egység fog megvalósulni, az épület tetőterében pedig lakásokat alakítanak ki. Parkolók, fedett kerékpár– és babakocsitároló szintén helyet kapnak a belvárosi komplexumban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu