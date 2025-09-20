1 órája
Figyelem! Új helyre költözött a háziorvosi ügyelet
Új Egészségügyi Centrum épül Bólyban. A beruházás idejére a háziorvosi ügyelet is új, ideiglenes helyre költözött.
A háziorvosi ügyelet és a védőnői szolgálat kiköltözésével a rendelők nyár óta tartó költözködése a végéhez ért. Szeptember 8. óta már új helyen érhető el az ügyelet, az Ifjúsági Házban, a Hősök tere 9. szám alatt, a korábbiakban megszokott nyitva tartás szerint. A védőnői szolgálat pedig a Magtár épületében, a Széchenyi téren található meg szeptember 9. óta, míg a tanácsadás az Ifjúsági Házban az ügyeleti rendelőben zajlik.
Ezzel az összes egészségügyi alapellátás új helyre költözött, az új bólyi Egészségügyi Centrum építésének az idejére. A háziorvosi rendelők számára erre az átmeneti időszakra a volt szakközépiskola tantermeiből alakítottak ki megfelelő helyiségeket, a fogászati rendelők pedig a Hunyadi utca 3. szám alatt található Kollégium épületének földszintjén kialakított új rendelőkben kaptak helyet.
A háziorvosi ügyelet is az új Egészségügyi Centrumban kap majd végleges helyet
Az új Egészségügyi Centrum építésére 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a bólyi önkormányzat, TOP Plusz pályázaton. A projekt eredményeként két felnőtt háziorvosi rendelő, egy gyermek háziorvosi rendelő, két fogorvosi rendelő, labor, fizioterápiás helyiség, ügyeleti egység fog megvalósulni, az épület tetőterében pedig lakásokat alakítanak ki. Parkolók, fedett kerékpár– és babakocsitároló szintén helyet kapnak a belvárosi komplexumban.