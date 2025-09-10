2 órája
Rengeteg magyar ház szabálytalan − repkednek a 150 ezer forintos bírságok
Helyszíni bírsággal, vagy közigazgatási bírsággal is sújthatnak bennünket. A házszámtábla kapcsán fontos szabályok vannak érvényben.
50 és 150 ezer forint is lehet a bírság.
Sokan nem is gondolnák, de komoly következménye lehet annak, ha egy házon nincs jól láthatóan kihelyezett házszámtábla. A jogszabályok egyértelműen előírják, hogy minden ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni a számtábla elhelyezéséről. Hiánya nemcsak a postások és futárok dolgát nehezíti meg, hanem vészhelyzetben a mentők, rendőrök és tűzoltók munkáját is akadályozhatja. A mulasztásért akár több, mint százezer forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok.
Életet menthet a házszámtábla
Egy egyszerű, pár ezer forintért beszerezhető házszámtábla nemcsak jogi kötelezettség, életmentő jelentőséggel is bírhat. Nem csupán a postás miatt érdemes jól láthatóan kihelyezni a házszámot, ugyanis egy vészhelyzet esetén a mentők, tűzoltók és rendőrök számára is megkönnyíti a helyszín beazonosítását. Akad azonban még egy fontos szempont, amit érdemes mérlegelnünk: akár 150 ezer forintos bírságot is kaphatunk, ha nem felelünk meg a szabályoknak.
Az ide vonatkozó intézkedések kapcsán Dr. Lovász István segített nekünk eligazodni.
A házszám feltüntetésének kötelezettségéről a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése rendelkezik, mely szerint „minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot”. Ennek történő érvényszerzés végett a helyi rendeletében az Önkormányzat a következő előírással élt:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendeletnek a házszám elhelyezésével kapcsolatos magatartásokra vonatkozó 23. paragrafusa szerint:
Aki
- új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül a házszámtáblát jól láthatóan nem helyezi ki,
- címváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül nem gondoskodik az új címnek megfelelő házszámtábla jól látható kihelyezésről,
- házszámtábla pótlását legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül nem teszi meg,
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.
A döntés önkéntes végrehajtásának hiányában, annak érvényesítése a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint történik − árulta el a jegyző úr lapunknak.
A házszám bírság könnyedén elkerülhető
Ha nem helyezed ki a házszámot jól látható módon, akár 50 000 Ft helyszíni vagy 150 000 Ft közigazgatási bírságot is kaphatsz. A számok kihelyezése ugyanakkor nemcsak a büntetés elkerülése miatt fontos, hanem a mi saját biztonságunk miatt is!