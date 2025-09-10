Rengeteg magyar ház szabálytalan − repkednek a 150 ezer forintos bírságok

Sokan nem is gondolnák, de komoly következménye lehet annak, ha egy házon nincs jól láthatóan kihelyezett házszámtábla. A jogszabályok egyértelműen előírják, hogy minden ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni a számtábla elhelyezéséről. Hiánya nemcsak a postások és futárok dolgát nehezíti meg, hanem vészhelyzetben a mentők, rendőrök és tűzoltók munkáját is akadályozhatja. A mulasztásért akár több, mint százezer forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok.

Nem muszáj, hogy csicsás legyen a házszámtábla, de jól látható helyre kell tennünk.

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: MW

Életet menthet a házszámtábla

Egy egyszerű, pár ezer forintért beszerezhető házszámtábla nemcsak jogi kötelezettség, életmentő jelentőséggel is bírhat. Nem csupán a postás miatt érdemes jól láthatóan kihelyezni a házszámot, ugyanis egy vészhelyzet esetén a mentők, tűzoltók és rendőrök számára is megkönnyíti a helyszín beazonosítását. Akad azonban még egy fontos szempont, amit érdemes mérlegelnünk: akár 150 ezer forintos bírságot is kaphatunk, ha nem felelünk meg a szabályoknak.

Az ide vonatkozó intézkedések kapcsán Dr. Lovász István segített nekünk eligazodni.

A házszám feltüntetésének kötelezettségéről a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése rendelkezik, mely szerint „minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot”. Ennek történő érvényszerzés végett a helyi rendeletében az Önkormányzat a következő előírással élt: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendeletnek a házszám elhelyezésével kapcsolatos magatartásokra vonatkozó 23. paragrafusa szerint: Aki új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül a házszámtáblát jól láthatóan nem helyezi ki,

címváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül nem gondoskodik az új címnek megfelelő házszámtábla jól látható kihelyezésről,

házszámtábla pótlását legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül nem teszi meg, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

A döntés önkéntes végrehajtásának hiányában, annak érvényesítése a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint történik − árulta el a jegyző úr lapunknak.