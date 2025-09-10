Több mint 16 kilós trófeasúly
Hihetetlen méretű gímbikát lőttek Pécsváradnál
A Nimród vadászújság közösségi oldalának keddi bejegyzése szerint hatalmas, 16 kilógrammos súlyt is meghaladó trófeával rendelkező gímbikát ejtettek el a Pécsváradi Agrover Zrt. területén.
A szerencsés elejtőt Keresnyei Pál fővadász kísérte a sikeres vadászaton, a vármegyei bírálaton a 16,02 kilogrammos agancs 259,37 CIC-pontot kapott.
