Több mint 16 kilós trófeasúly

1 órája

Hihetetlen méretű gímbikát lőttek Pécsváradnál

A Nimród vadászújság közösségi oldalának keddi bejegyzése szerint hatalmas, 16 kilógrammos súlyt is meghaladó trófeával rendelkező gímbikát ejtettek el a Pécsváradi Agrover Zrt. területén.

Bama.hu

A szerencsés elejtőt Keresnyei Pál fővadász kísérte a sikeres vadászaton, a vármegyei bírálaton a 16,02 kilogrammos agancs 259,37 CIC-pontot kapott. 

 

 

 

