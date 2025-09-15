Hivatalos: a Kúria helybenhagyta a Pécs Pride betiltását

A felperes bejelentette az alperes gyülekezési hatóságnak, hogy 2025. október 4-én 13.00 és 19.00 óra között Pécsett felvonulást kíván szervezni 1000 fő részvételével, 100 fő rendező biztosítása mellett. A Pécs Pride rendezvény céljaként azt jelölte meg, hogy békés formában kifejezze tiltakozását az LMBTQ közösséget érintő kirekesztő és diszkriminatív kormányzati kommunikációval, valamint törvényhozási gyakorlattal szemben. A résztvevők kiállnak az azonos nemű párok házasságának egyenlősége, továbbá a transznemű emberek nem- és névváltoztatáshoz való jogának visszaállítása mellett. A gyűlés további célja, hogy tiltakozzon az új gyülekezési törvény azon rendelkezései ellen is, amelyek az LMBTQ témájú rendezvények és gyülekezések megtartását korlátozzák. A rendezvény egyúttal megemlékezik a holokauszt LMBTQ áldozataira, akik a náci rezsim idején rózsaszín háromszög viselésére kényszerültek, sok esetben koncentrációs táborokban vesztették életüket. Emellett a rendezvény célja az is, hogy kiálljon a roma közösségek mellett, és határozottan felszólaljon a települési önrendelkezés olyan alkalmazásával szemben, amely diszkriminatív módon korlátozza a roma emberek letelepedéshez való jogát – olvasható a Kúria közleményében.

A Kúria helybenhagyta a Pécs Pride betiltását Fotó: Löffler Péter

A gyülekezési hatóság határozatával a rendezvény megtartását megtiltotta, mert a bizonyítékok alapján megalapozottan feltehetőnek tartotta, hogy az a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 6/A. §-ában meghatározott tilalmat sérti, vagy a Gyvt. 6/A. § szerinti tilalmazott tartalom lényegi elemét jeleníti meg.

A Kúria a keresetet elutasította

A bejelentő keresete alapján a Kúria ítéletével a keresetet elutasította, és megállapította, hogy a gyülekezési hatóság a tényállást a szükséges mértékben tisztázta, a bejelentés tartalma és a felperes egyeztetés során tett kifejezett nyilatkozatából okszerűen következtetett arra, hogy a bejelentés a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (Gytv.) 13/A. § (1) bekezdése szerint tiltott gyűlés megtartására irányul.