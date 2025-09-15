2 órája
Hoppál Péter: Pécs nem a woke, a cancel culture, hanem a megőrzés kultúrájának városa
Pécs nem a cancel culture azaz az eltörlés, hanem a megőrzés kultúrájának városa - hangsúlyozta város és térsége fideszes országgyűlési képviselője egy minapi bányásznapi megemlékezésen a baranyai vármegyeszékhelyen. Hoppál Péter úgy fogalmazott: "Pécs nem a Pride, hanem a hagyományok és az örökség városa szeretne lenni".
Hoppál Péter a bányásznapi megemlékezésen mondott beszédéről a Facebook-oldalára feltöltött videóban kifejtette: "akármilyen oldalon is állunk politikailag, mondjuk ki, hogy Pécs sokkal nagyobb értékek birtokosa és őrzője annál, minthogy mai divatok városává silányuljon".
Szavai szerint minderre azért is van szükség, mert Pécs megannyi érték, hagyomány és örökség birtokosa: kétszeres Unesco-díjas város, az 1700 éves ókeresztény sírkamrák, az ezer éves püspökség és 650 éves egyetem otthona, amely 259 évnyi bányászati múlttal büszkélkedhet. "Pécsre nem kell a woke és a cancel culture! Pécsre nem kell a Pride!" - írta a fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.
Hoppál Péter: mutassunk példát!
Hoppál Péter bányásznapi beszédében politikai világnézettől függetlenül arra biztatta a pécsieket, hogy az épített örökség, valamint a hagyományos értékek és kultúra megóvása kössenek szövetséget példát adva ezzel az utókor számára.