Hoppál Péter: Pécs nem a woke, a cancel culture, hanem a megőrzés kultúrájának városa

Hoppál Péter a bányásznapi megemlékezésen mondott beszédéről a Facebook-oldalára feltöltött videóban kifejtette: "akármilyen oldalon is állunk politikailag, mondjuk ki, hogy Pécs sokkal nagyobb értékek birtokosa és őrzője annál, minthogy mai divatok városává silányuljon".

Hoppál Péter, képünkön jobbról.

Szavai szerint minderre azért is van szükség, mert Pécs megannyi érték, hagyomány és örökség birtokosa: kétszeres Unesco-díjas város, az 1700 éves ókeresztény sírkamrák, az ezer éves püspökség és 650 éves egyetem otthona, amely 259 évnyi bányászati múlttal büszkélkedhet. "Pécsre nem kell a woke és a cancel culture! Pécsre nem kell a Pride!" - írta a fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.