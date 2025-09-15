szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szövetségkötést sürgetett

55 perce

Hoppál Péter: Pécs nem a woke, a cancel culture, hanem a megőrzés kultúrájának városa

Címkék#pride#pécs#Hoppál Péter#woke#cancel culture

Pécs nem a cancel culture azaz az eltörlés, hanem a megőrzés kultúrájának városa - hangsúlyozta város és térsége fideszes országgyűlési képviselője egy minapi bányásznapi megemlékezésen a baranyai vármegyeszékhelyen. Hoppál Péter úgy fogalmazott: "Pécs nem a Pride, hanem a hagyományok és az örökség városa szeretne lenni".

Bama.hu

Hoppál Péter a bányásznapi megemlékezésen mondott beszédéről a Facebook-oldalára feltöltött videóban kifejtette: "akármilyen oldalon is állunk politikailag, mondjuk ki, hogy Pécs sokkal nagyobb értékek birtokosa és őrzője annál, minthogy mai divatok városává silányuljon".

hoppál péter
Hoppál Péter, képünkön jobbról.

Szavai szerint minderre azért is van szükség, mert Pécs megannyi érték, hagyomány és örökség birtokosa: kétszeres Unesco-díjas város, az 1700 éves ókeresztény sírkamrák, az ezer éves püspökség és 650 éves egyetem otthona, amely 259 évnyi bányászati múlttal büszkélkedhet. "Pécsre nem kell a woke és a cancel culture! Pécsre nem kell a Pride!" - írta a fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.

Hoppál Péter: mutassunk példát!

Hoppál Péter bányásznapi beszédében politikai világnézettől függetlenül arra biztatta a pécsieket, hogy az épített örökség, valamint a hagyományos értékek és kultúra megóvása kössenek szövetséget példát adva ezzel az utókor számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu