Görbüljön!

34 perce

Horgászol? Itt nőttek jelentősen a fogási esélyek

Címkék#Pécsi-tó#Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetség#HEBMESZ#ponty

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (HEBMESZ) 2025. szeptember 12-én pontyot telepített a Pécsi-, és Kovácsszénájai tavakba - közölte a HEBMESZ a honlapján.

Bama.hu

Mint írták, a Pécsi-tóba ezúttal 1000 kilogramm, míg a Kovácszénájai-tóba 500 kilogramm fogható méretű, 2,4 kilós átlagos tömegű ponty került kihelyezésre.

 

