Görbüljön!
2 órája
Horgászol? Itt nőttek jelentősen a fogási esélyek
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (HEBMESZ) 2025. szeptember 12-én pontyot telepített a Pécsi-, és Kovácsszénájai tavakba - közölte a HEBMESZ a honlapján.
Mint írták, a Pécsi-tóba ezúttal 1000 kilogramm, míg a Kovácszénájai-tóba 500 kilogramm fogható méretű, 2,4 kilós átlagos tömegű ponty került kihelyezésre.
Ezt ne hagyja ki!Múltidéző
Tegnap, 12:00
Baranyában még a horgászokkal is szondát fújattak a vízirendőrök (GALÉRIA)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre