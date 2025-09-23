Hospice Pécsen: több mint ellátás – emberi támogatás a legnehezebb pillanatokban

Képzeljük el, hogy Pécsen járunk, és szóba kerül az Irgalmasrendi Kórház. A legtöbb embernek azonnal a hospice ellátás ugrik be – és nem véletlenül. Ez az a terület, ahol a kórház országosan is ismert. De vajon mit takar pontosan a hospice? Kik vehetik igénybe, mennyi a várakozási idő, és milyen szakemberek állnak a betegek és családtagjaik mellett a legnehezebb pillanatokban? És ami legalább ilyen érdekes: a hospice mellett milyen más ellátások is elérhetők ebben az intézményben, és mennyire tudnak erről a környékbeliek? Ezekre a kérdésekre Füzes Ildikó, a hospice osztály vezetője és Tari Zsolt igazgató fog válaszolni.

