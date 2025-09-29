szeptember 29., hétfő

Jubileumi köszöntések, finom vacsora

3 órája

Idén is megrendezik az Idősek Napját, mutatjuk a programot

Színes programok és köszöntések.

Tóth Dávid
Mecseknádasd Önkormányzata és a Mecseknádasdi Gondozási Központ idén is megrendezi az Idősek Napját, amelyre szeretettel várják a község lakóit. Az ünnepség 2025. október 17-én, pénteken 16 órakor kezdődik a Magtárban (Liszt F. u. 73.).

Idősek Napja: remek programok és köszöntések

A rendezvényt Kraszné Auth Szilvia polgármester és Pekker Mátyás plébános köszöntője nyitja meg. Az eseményen külön figyelemmel és tisztelettel köszöntik a település legidősebb lakóit, akik az idei évben töltötték be 75., 80., 85., 90. vagy annál magasabb életévüket.

A kulturális műsorban fellép a Mecseknádasdi Nyugdíjasok Egyesületének Örömtánccsoportja, a Skóciai Szent Margit Énekkar, valamint Balog-Heil Renáta és Balog Gréta Anna. A jó hangulatról a Mecseknádasdi Tűzoltó Zenekar is gondoskodik.

A szervezők kérik, hogy a részvételi szándékot előzetesen jelezzék a megadott elérhetőségeken október 13-ig.

 

