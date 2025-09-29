szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

18°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Könnyebb lesz

1 órája

Idén is számíthatnak a város segítségére a rászoruló mohácsiak, már igényelhető a tűzifa

Címkék#pályázat#segítség#tűzifa#vállalat

Az elmúlt esztendőkben rendre több száz mohácsi kapott hozzájárulást az önkormányzattól a téli tüzelő beszerzéséhez. A rászorulók idén is számíthatnak a város segítségére.

Idén is számíthatnak a város segítségére a rászoruló mohácsiak, már igényelhető a tűzifa

Fotó: MW

Ugyan az állami tűzifa-pályázaton idén is csak az ötezer fősnél kisebb települések vehettek részt, így Mohács nem, a város önkormányzata azonban idén is mintegy tízmillió forintot fordít a rászorulók támogatására.

Az elmúlt években hasonló nagyságú keretet fordítottak erre a célra, amelyből rendre több több száz család részesedett, s várhatóan ezen a télen is hozzávetőlegesen ennyien kaphatnak majd segítséget a tüzelő beszerzéséhez. Az igényeket az erre rendszeresített formanyomtatványon (a szükséges dokumentumokkal együtt (október 31-ig a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet benyújtani (Eötvös utca 6.).

Egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg a támogatás. Az egy főre jutó havi jövedelemnek családban 85.500 forint alatt, egyedül élők esetében 99.750 forint alatt kell lennie. Ezen felül jogosultsági feltétel az is, miszerint a háztartásban élők a szociális törvény szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a szociális célú tűzifát a városgazdálkodási vállalat Szélső utcai telephelyén adják át az arra jogosultaknak. Ez szervezetten, ütemezetten zajlik majd, ezért ezért arra kérik az igénylőket, hogy a konkrét időpont egyeztetés érdekében telefonos elérhetőségüket is adják meg.

Az igénylőknél helyszíni ellenőrzést is végezhetnek. A korábbi esztendők tapasztalatai alapján erre szükség is lehet: több esetben kiderült ugyanis, hogy bár a beadott papírok alapján valaki jogosult volt az „ingyen" tüzelőre, azonban mégsem került jó helyre a segítség. Megesett, hogy valaki egyszerűen eladta a fát, de az is, hogy olyanok kérték a támogatást, akik nem is fával, hanem gázzal fűtötték a lakásukat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu