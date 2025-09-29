Idén is számíthatnak a város segítségére a rászoruló mohácsiak, már igényelhető a tűzifa

Ugyan az állami tűzifa-pályázaton idén is csak az ötezer fősnél kisebb települések vehettek részt, így Mohács nem, a város önkormányzata azonban idén is mintegy tízmillió forintot fordít a rászorulók támogatására.

Az elmúlt években hasonló nagyságú keretet fordítottak erre a célra, amelyből rendre több több száz család részesedett, s várhatóan ezen a télen is hozzávetőlegesen ennyien kaphatnak majd segítséget a tüzelő beszerzéséhez. Az igényeket az erre rendszeresített formanyomtatványon (a szükséges dokumentumokkal együtt (október 31-ig a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet benyújtani (Eötvös utca 6.).

Egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg a támogatás. Az egy főre jutó havi jövedelemnek családban 85.500 forint alatt, egyedül élők esetében 99.750 forint alatt kell lennie. Ezen felül jogosultsági feltétel az is, miszerint a háztartásban élők a szociális törvény szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a szociális célú tűzifát a városgazdálkodási vállalat Szélső utcai telephelyén adják át az arra jogosultaknak. Ez szervezetten, ütemezetten zajlik majd, ezért ezért arra kérik az igénylőket, hogy a konkrét időpont egyeztetés érdekében telefonos elérhetőségüket is adják meg.