Már megint?

1 órája

Majdnem tragédia lett belőle – újra egy idős sofőr ijesztette meg a pécsieket!

Címkék#probléma#Árkád#balesetveszély#buszállomás#Pécs#tragédia

Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy vajon biztonságos-e, ha valaki időskorban is autót vezet. Az idős sofőrök esetében különösen élesen vetődik fel a balesetveszély, hiszen egyetlen lassú reakció is végzetes lehet.

Bama.hu

Egy olvasónk számolt be arról a döbbenetes esetről, amely Pécs belvárosában, a távolsági buszállomás és az Árkád közötti zebránál történt. A gyalogosoknak zöld jelzése volt, így többen egyszerre indultak át a Nagy Lajos király útján. Egy személyautó azonban – hiába mutatott pirosat a lámpa – fékezés nélkül, teljes gázzal közeledett a zebrához. Az autót egy idős férfi vezette, aki végül ugyan megpróbált megállni, de csak a zebra közepén sikerült lefékeznie. A tragédiát a gyalogosok gyors reakciója akadályozta meg: szó szerint az utolsó pillanatban tudtak félreugrani az útjából. Ijesztő helyzet alakult ki, és újra felvetődik az idős sofőrökkel kapcsolatos probléma.

idős sofőrök Pécs belvárosában
Újra az idős sofőrökkel van a gond? Nem sokon múlt a tragédia Pécs belvárosában. Fotó: Laufer László

A helyzet rávilágít arra, hogy az időskori vezetés kérdése korántsem elméleti vita: a mindennapokban is komoly kockázatokat rejthet. Ahogy arról korábban már több alkalommal írtunk, nem egyedi esetről van szó. Elég csak a májusi halálos balesetre gondolni az M6-os autópályán, ahol egy 80 év feletti sofőr hajtott fel rossz irányban az autópályára, és frontális ütközést okozott.

Korhoz vagy állapothoz kellene kötni a vezetést?

A szakértők álláspontja megoszlik. Egyesek szerint 70 év felett kötelező jelleggel újra kellene vizsgálni a jogosítványt, mások viszont úgy vélik: nem a kor, hanem a fizikai és szellemi állapot az, ami igazán számít. Katona Ágnes, több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakoktató korábban úgy nyilatkozott: vannak 80 felett is teljesen biztonságosan közlekedő sofőrök, miközben fiatalabbaknál is előfordulhat, hogy alkalmatlanok a vezetésre.

A jelenlegi rendszerben a háziorvos adja meg az orvosi alkalmasságit, ám a szakemberek szerint ez sokszor nem elég objektív. A bizalmi kapcsolat és a „csak a piacra járok” típusú érvek miatt előfordul, hogy a valójában már veszélyesen lassú reakcióidejű vagy feledékeny sofőr is engedélyt kap a további vezetésre.

A társadalmi vita elkerülhetetlen az idős sofőrökről

Az időskori vezetés kérdése mindig heves vitákat vált ki. Egyes olvasóink úgy vélik, igazságtalan, hogy már 60–65 éves kortól idősnek nevezik a sofőröket, és szerintük a legtöbb szabálytalanságot inkább a fiatal, agresszív vezetők követik el. Mások viszont azt hangsúlyozzák, hogy nem szabad elbagatellizálni a problémát: elég egyetlen rossz döntés vagy késlekedés, és tragédia történhet.

Az azonban biztos, hogy a társadalom öregedésével a kérdés egyre égetőbb lesz. Magyarországon több százezer olyan jogosítvánnyal rendelkező ember él, aki már a nyugdíjkorhatár felett jár. A közlekedésbiztonsági szempontból tehát sürgető lenne egy igazságos, átlátható, állapotfelmérésen alapuló rendszer, amely egyformán szűri ki a fiatal, de felelőtlen, illetve az idős, de már nem elég gyors reakcióidejű sofőröket.

 

