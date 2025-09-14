Ifjú kócsagőrt avatott a nemzeti park

Mint arról a DDNPI a Facebook-oldalán a napokban beszámolt, a program keretében Roberta testközelből tapasztalhatta meg, mit is csinálnak a természetvédelmi őrök nap, mint nap. Részt vett többek között terepi munkákban, felmérések, ellenőrzések végzésében. Emellett nemzeti parki bemutatóhelyeket is bejárta, ahol a környezeti nevelés kulisszatitkaiba is beleláthatott - tették hozzá.