Így köszöntik a nyugdíjasokat az időseket a baranyai városban

Az Idősek Világnapja jelentős ünnep, amelyet világszerte október 1-jén tartanak, és célja, hogy felhívja a figyelmet az idősek társadalmi szerepére, valamint elismerje életük és munkásságuk értékét.

Siklós Város Önkormányzata szeretettel várja a város szépkorú lakóit az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepi rendezvényre. Az esemény szeptember 26-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Táncsics Mihály Gimnázium csarnokában. Az est folyamán a résztvevők zenés műsorral, valamint vacsorával ünnepelhetik az időseket.