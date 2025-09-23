Világnap
2 órája
Így köszöntik a nyugdíjasokat az időseket a baranyai városban
Az Idősek Világnapja jelentős ünnep, amelyet világszerte október 1-jén tartanak, és célja, hogy felhívja a figyelmet az idősek társadalmi szerepére, valamint elismerje életük és munkásságuk értékét.
Siklós Város Önkormányzata szeretettel várja a város szépkorú lakóit az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepi rendezvényre. Az esemény szeptember 26-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Táncsics Mihály Gimnázium csarnokában. Az est folyamán a résztvevők zenés műsorral, valamint vacsorával ünnepelhetik az időseket.
