Így köszöntötte a születésnapos Komlót a polgármester

Komló idén ünnepli 74. születésnapját, amely alkalmából Polics József polgármester videóüzenetben köszöntötte a várost. A felvételben hangsúlyozta: a település születésnapjához hagyományosan a Komlói Bányásznapok kapcsolódnak, amelyek nemcsak a bányászati múlt előtt tisztelegnek, hanem igazi közösségi ünneppé is váltak.

A polgármester kiemelte, hogy a rendezvények gazdag kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket, és szeretettel hív minden komlói lakost, valamint a környékből érkező vendégeket. Hozzátette: a Bányásznap a város összetartozását és fejlődését is szimbolizálja, amely méltó módja Komló születésnapi ünneplésének.