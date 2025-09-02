szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Így köszöntötte a születésnapos Komlót a polgármester

Címkék#város#Polics József#Komlói Bányásznapok#videóüzenet#polgármester#rendezvény#felvétel

Bama.hu
Így köszöntötte a születésnapos Komlót a polgármester

Forrás: Polics József facebook oldala

Komló idén ünnepli 74. születésnapját, amely alkalmából Polics József polgármester videóüzenetben köszöntötte a várost. A felvételben hangsúlyozta: a település születésnapjához hagyományosan a Komlói Bányásznapok kapcsolódnak, amelyek nemcsak a bányászati múlt előtt tisztelegnek, hanem igazi közösségi ünneppé is váltak. 

A polgármester kiemelte, hogy a rendezvények gazdag kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket, és szeretettel hív minden komlói lakost, valamint a környékből érkező vendégeket. Hozzátette: a Bányásznap a város összetartozását és fejlődését is szimbolizálja, amely méltó módja Komló születésnapi ünneplésének.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu