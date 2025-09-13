szeptember 13., szombat

Kornél névnap

28°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Telitalálat

4 órája

Rekordot döntött a baranyai versenysorozat népszerűsége

Címkék#sport#eredmények#íjászat

Baranyában is mind többen választják az íjászatot sportként és szabadidős elfoglaltságként, amit a Baranya Íjásza versenysorozat évről évre növekvő népszerűsége is igazol. Az idén immár 14. alkalommal meghirdetett bajnokság hat helyszínt ölelt fel, márciustól szeptemberig, az utolsó fordulót hétvégén tartották.

Tóth Viktória

A sorozat első fordulóját március 22-én Siklóson rendezték, a záró fordulót pedig a Mohácsi Torna Egylet 1888 Nimród Íjász Szakosztálya szervezte szeptember 6-án, Székelyszabaron, a II. Lajos emlékverseny keretében. A bajnokság összesen hat baranyai íjászegyesület közreműködésével zajlott, és a szervezők örömére az idei évben megduplázódott a résztvevők száma. A sportolók nemcsak Baranyából, hanem Somogyból és Tolnából is érkeztek, fordulónként 120–130 versenyzővel.

A Baranya Íjásza versenysorozat díjazottai
A Baranya Íjásza versenysorozat utolsó fordulóján
Forrás: B. Í.

A változatos pályákon általában 3D-s állatfigurákat és ügyességi célokat kellett leküzdeni, sokszor az időjárás viszontagságait is állva – esőben, szélben vagy éppen tikkasztó hőségben. A verseny legjobbjai a Baranya Íjásza, Vadásza és Fúvásza címekért szálltak harcba. A győztesek jutalma nemcsak a rangos elismerés, hanem az is, hogy a következő évben térítésmentesen vehetnek részt a sorozaton.

A Baranya Íjásza versenysorozat díjazottai

Az idei eredmények különlegessége, hogy a verseny történetében először két győztest hirdettek a Baranya Íjásza címnél: Auth János szenior és Kusz Milán mini versenyző azonos pontszámmal zártak. A Baranya Fúvásza címet Fejes Máté, míg a Baranya Vadásza címet Hegül Viktória érdemelte ki.

A legfőbb díjazottak: Fejes Máté (balról), Kusz Milán., Auth János, Hengül Viktória

– Rendezvényeink célja az íjászat népszerűsítése, a közösségi érzés, a családi és baráti kapcsolatok fenntartása, ápolása. Jövőre mindenképpen folytatjuk a sorozat szervezését

 – hangsúlyozta Bohár Ervin szervező.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu