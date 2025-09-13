Rekordot döntött a baranyai versenysorozat népszerűsége

A sorozat első fordulóját március 22-én Siklóson rendezték, a záró fordulót pedig a Mohácsi Torna Egylet 1888 Nimród Íjász Szakosztálya szervezte szeptember 6-án, Székelyszabaron, a II. Lajos emlékverseny keretében. A bajnokság összesen hat baranyai íjászegyesület közreműködésével zajlott, és a szervezők örömére az idei évben megduplázódott a résztvevők száma. A sportolók nemcsak Baranyából, hanem Somogyból és Tolnából is érkeztek, fordulónként 120–130 versenyzővel.

A Baranya Íjásza versenysorozat utolsó fordulóján

Forrás: B. Í.

A változatos pályákon általában 3D-s állatfigurákat és ügyességi célokat kellett leküzdeni, sokszor az időjárás viszontagságait is állva – esőben, szélben vagy éppen tikkasztó hőségben. A verseny legjobbjai a Baranya Íjásza, Vadásza és Fúvásza címekért szálltak harcba. A győztesek jutalma nemcsak a rangos elismerés, hanem az is, hogy a következő évben térítésmentesen vehetnek részt a sorozaton.

A Baranya Íjásza versenysorozat díjazottai

Az idei eredmények különlegessége, hogy a verseny történetében először két győztest hirdettek a Baranya Íjásza címnél: Auth János szenior és Kusz Milán mini versenyző azonos pontszámmal zártak. A Baranya Fúvásza címet Fejes Máté, míg a Baranya Vadásza címet Hegül Viktória érdemelte ki.

A legfőbb díjazottak: Fejes Máté (balról), Kusz Milán., Auth János, Hengül Viktória

– Rendezvényeink célja az íjászat népszerűsítése, a közösségi érzés, a családi és baráti kapcsolatok fenntartása, ápolása. Jövőre mindenképpen folytatjuk a sorozat szervezését

– hangsúlyozta Bohár Ervin szervező.