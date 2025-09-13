szeptember 13., szombat

Jelen és jövő

2 órája

Ilyen állapotban van a Mecsek a szakértők szerint

Jusztin Levente
Ilyen állapotban van a Mecsek a szakértők szerint

Szeptemberben a Reggeliben kerül sor a Me-csekk című előadásra: erdőnk jelene és jövője című eseményre , ahol szakértők segítségével járják körül hazai és mecseki erdeink helyzetét. 

Bár Magyarországon elvileg kétmillió hektárnyi erdő található, a klímaválság új kérdéseket vet fel: mit tekintünk valóban erdőnek, milyen állapotban vannak a fafajok, és hogyan alakítható a gazdálkodás? Kun Zoltán erdőpolitikai szakértő országos körképet ad, míg Szilasi Tamás erdész, a Mecsek feketefenyőinek jövőjéről beszél. Az előadások után közös párbeszéd várja az érdeklődőket arról, hogyan őrizhetjük meg erdeinket a következő generációk számára.

 

 

