Ilyen állapotban van a Mecsek a szakértők szerint

Szeptemberben a Reggeliben kerül sor a Me-csekk című előadásra: erdőnk jelene és jövője című eseményre , ahol szakértők segítségével járják körül hazai és mecseki erdeink helyzetét.

Bár Magyarországon elvileg kétmillió hektárnyi erdő található, a klímaválság új kérdéseket vet fel: mit tekintünk valóban erdőnek, milyen állapotban vannak a fafajok, és hogyan alakítható a gazdálkodás? Kun Zoltán erdőpolitikai szakértő országos körképet ad, míg Szilasi Tamás erdész, a Mecsek feketefenyőinek jövőjéről beszél. Az előadások után közös párbeszéd várja az érdeklődőket arról, hogyan őrizhetjük meg erdeinket a következő generációk számára.