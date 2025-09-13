Jelen és jövő
2 órája
Ilyen állapotban van a Mecsek a szakértők szerint
Forrás: Zöld Kapocs Pécs
Szeptemberben a Reggeliben kerül sor a Me-csekk című előadásra: erdőnk jelene és jövője című eseményre , ahol szakértők segítségével járják körül hazai és mecseki erdeink helyzetét.
Bár Magyarországon elvileg kétmillió hektárnyi erdő található, a klímaválság új kérdéseket vet fel: mit tekintünk valóban erdőnek, milyen állapotban vannak a fafajok, és hogyan alakítható a gazdálkodás? Kun Zoltán erdőpolitikai szakértő országos körképet ad, míg Szilasi Tamás erdész, a Mecsek feketefenyőinek jövőjéről beszél. Az előadások után közös párbeszéd várja az érdeklődőket arról, hogyan őrizhetjük meg erdeinket a következő generációk számára.
Ezt ne hagyja ki!Kereszt és török félhold
2025.09.11. 17:00
Történelmi dobásra készülnek a Janus Pannonius Múzeumnál
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre