Közös ünnep
55 perce
Ilyen is van: idén Diósviszlón találkoztak a Diós települések
Ebben az évben Diósviszlón rendezték meg a Diós települések 15. Nemzetközi és 18. Országos találkozóját, összesen kilenc település részvételével.
A rendezvény keretében minden résztvevő közösség bemutathatta kulturális műsorát, a kiállító pavilonokban pedig ízelítőt adhattak a települések életéből.
2024.06.04. 08:00
Szombaton délután során az "ízek utcáján" kóstolhattak a rendezvényre látogatók különleges ételeket, kötözött tészta levest, kukoricás töltöttkáposztát ( szármántot), cigánylecsót, csevapot. Sor került a diós sütemények versenyére is.
A megnyitón részt vett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is.
