Ilyen is van: idén Diósviszlón találkoztak a Diós települések

Ebben az évben Diósviszlón rendezték meg a Diós települések 15. Nemzetközi és 18. Országos találkozóját, összesen kilenc település részvételével.

Remek vendéglátónak bizonyult a baranyai Diósviszló a Diós települések nagy találkozóján

A rendezvény keretében minden résztvevő közösség bemutathatta kulturális műsorát, a kiállító pavilonokban pedig ízelítőt adhattak a települések életéből.