Közös ünnep

55 perce

Ilyen is van: idén Diósviszlón találkoztak a Diós települések

Kaszás Endre

Ebben az évben Diósviszlón rendezték meg a Diós települések 15. Nemzetközi és 18. Országos találkozóját, összesen kilenc település részvételével.

Remek vendéglátónak bizonyult a baranyai Diósviszló a Diós települések nagy találkozóján
Remek vendéglátónak bizonyult a baranyai Diósviszló a Diós települések nagy találkozóján
A rendezvény keretében minden résztvevő közösség bemutathatta kulturális műsorát, a kiállító pavilonokban pedig ízelítőt adhattak a települések életéből.

Szombaton délután során az "ízek utcáján" kóstolhattak a rendezvényre látogatók különleges ételeket, kötözött tészta levest, kukoricás töltöttkáposztát ( szármántot), cigánylecsót, csevapot. Sor került a diós sütemények versenyére is.

A megnyitón részt vett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is.

 

