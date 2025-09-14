szeptember 14., vasárnap

Közösségi összefogás

50 perce

Ilyet még nem láttál: labirintus épül Baranyában

Címkék#III Béczi Adventi Vásár#nyereményjáték#labirintus

Újabb különleges kezdeményezésre készülnek Vásárosbécen. A kultúrház mögött fenyőágakból és örökzöldekből építenének fel egy 180 centiméter magas labirintust.

Tóth Viktória
Ilyet még nem láttál: labirintus épül Baranyában

Illusztráció

Fotó: MW

A közösségi építés célja, hogy a település apraja-nagyja együtt hozzon létre egy izgalmas és látványos alkotást Vásárosbécen. A labirintust a november 16-i Márton Napi Búcsún avatnák fel, egy kincskereső játék kíséretében. Később, a november 29-i III. Béczi Adventi Vásár részeként már karácsonyi témájú nyereményjátékkal várja majd a látogatókat.

A szervezők örömmel fogadnak minden felajánlást: leginkább örökzöld gallyakra van szükség, amelyeket november 1-je után érdemes levágni, hogy frissek maradjanak. Emellett szorgos kezekre is nagy szükség lesz az ágak felkötözésénél. Ha pedig valaki akác karókat (kb. 220 cm) is tud biztosítani, azzal teljessé válna a terv.

 

 

