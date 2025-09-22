Ingyenes belépőt nyerhetünk az állatkertbe, mutatjuk, mire lesz szükség!

Az első pályázat témája: „Állatok a családban”, amelyre az 1–3. osztályos tanulók jelentkezhetnek. A rajzok A/4-es méretben, bármely hagyományos technikával (grafit, színes ceruza, zsírkréta, tus, tempera, olaj, szénrajz) készülhetnek. A munkákat 2025. szeptember 29-ig lehet beküldeni a [email protected] e-mail címre. A nyertesek ingyenes belépőt kapnak a Pécsi Állatkertbe.

A másik pályázat az őszi farsangra hívja az iskolásokat: a „Farsang szeptemberben” fotópályázat keretében jelmezes osztályképeket várnak digitális formában, szintén a szeptember 29-i határidőig. A nyertes osztály ingyenes belépőt nyer a Pécsi Állatkertbe.