Ingyenes terápiás csoportot indítanak Pécsen gyermekek számára

Illusztráció.

Forrás: MW

Fotó: Nagy Norbert

A Mosoly Alapítvány ingyenes hosszú távú terápiás csoportot indít 10-14 éves gyermekek számára Pécsen. A programra elsősorban krónikus betegségből gyógyult, hosszan tartó betegséggel élő vagy szorongással küzdő gyermekeket várnak.

A csoport célja a szorongás csökkentése és a betegséggel való jobb megküzdés elősegítése művészetterápiás technikákkal és pszichodráma elemekkel. 

A programot 2025. október és 2026. június között szervezik, a gyermekeket a szakemberek előzetes szülőkonzultáció alapján válogatják be a 6-8 fős csoportba.

A foglalkozások időpontja: csütörtökönként, 16.30 – 18.00
Helyszín: Civil Közösségek Háza, 7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tervezett kezdés: 2025. október 9.

Csoportvezető terapeuták:
Puskás Ildikó, gyermek klinikai szakpszichológus
Kiss Dorottya, pszichológus, képzőművészet-terapeuta

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 26.

További információ:
Kiss Dorottya
[email protected]
+36 30 109 7447

 

