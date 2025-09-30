szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fókuszban az AI

2 órája

Inspiráló, érdekfeszítő, izgalmas: Ilyen volt a Kutatók Éjszakája a pécsi MCC-ben!

Címkék#Kutatók Éjszaka#mcc#mesterséges intelligencia

Bama.hu
Inspiráló, érdekfeszítő, izgalmas: Ilyen volt a Kutatók Éjszakája a pécsi MCC-ben!

Fotó: Laura Nagy

Ismét megtelt a terem az MCC pécsi képzési központjában. A vendég ezúttal Vendler Balázs, üzleti és önismereti mentor volt, aki a saját maga által létrehozott AI program keletkezéséről és felhasználási területeiről mesélt az érdeklődő közönségnek. A Kutatók Éjszakája során megtudhattuk azt, hogy egy "virtuális én" létrehozása, hogyan válhat üzletté.

MCC Pécs 2025.09.26. - Kutatók éjszakája
Fotó: Laura Nagy

– A mesterséges intelligenciától rengetegen félnek, viszont sokan aranybányaként tekintenek rá. Mindkettő megközelítés érthető, azonban nem szabad elfelejtenünk azt, hogy alapvetően nem egy technológiával van a baj, maximum azzal, hogy azt mi, emberek hogyan és mire használjuk

 – mondta Vendler Balázs.

Ilyen volt a Kutatók Éjszakája a Kodály Zoltán Gimnáziumban

Fotók: Löffler Péter

A sikeres üzletember úgy látja, valójában az irányítás, a kontroll elvesztésétől félünk, holott rengeteget segíthet az életünkben az AI.

– Az általam fejlesztett digitális mentor rendszer elsősorban vállalkozóknak készült, ám nem csak az üzleti, hanem akár a magánéleti elakadásokra is tanácsokkal tud szolgálni. A lényeg, a kapcsolódás minősége, az empátia jelenléte, vagy legalább annak érzete. Fontos, hogy a rendszer "értő fül" módjára működjön

 – fejtette ki a Vendler AI megalkotója.

Az eladó emlékeztetett, hogy nem ő oldja meg a kliensek problémáját, hanem az együtt töltött idő. A résztvevők kipróbálhatták, hogyan működik a program, valamint számos kérdést tettek fel a sikeres mentornak. A Kutatók Éjszakája rendkívül jó hangulatban telt és számos tanulsággal zárult.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu