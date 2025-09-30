2 órája
Inspiráló, érdekfeszítő, izgalmas: Ilyen volt a Kutatók Éjszakája a pécsi MCC-ben!
Fotó: Laura Nagy
Ismét megtelt a terem az MCC pécsi képzési központjában. A vendég ezúttal Vendler Balázs, üzleti és önismereti mentor volt, aki a saját maga által létrehozott AI program keletkezéséről és felhasználási területeiről mesélt az érdeklődő közönségnek. A Kutatók Éjszakája során megtudhattuk azt, hogy egy "virtuális én" létrehozása, hogyan válhat üzletté.
– A mesterséges intelligenciától rengetegen félnek, viszont sokan aranybányaként tekintenek rá. Mindkettő megközelítés érthető, azonban nem szabad elfelejtenünk azt, hogy alapvetően nem egy technológiával van a baj, maximum azzal, hogy azt mi, emberek hogyan és mire használjuk
– mondta Vendler Balázs.
Ilyen volt a Kutatók Éjszakája a Kodály Zoltán GimnáziumbanFotók: Löffler Péter
A sikeres üzletember úgy látja, valójában az irányítás, a kontroll elvesztésétől félünk, holott rengeteget segíthet az életünkben az AI.
– Az általam fejlesztett digitális mentor rendszer elsősorban vállalkozóknak készült, ám nem csak az üzleti, hanem akár a magánéleti elakadásokra is tanácsokkal tud szolgálni. A lényeg, a kapcsolódás minősége, az empátia jelenléte, vagy legalább annak érzete. Fontos, hogy a rendszer "értő fül" módjára működjön
– fejtette ki a Vendler AI megalkotója.
Az eladó emlékeztetett, hogy nem ő oldja meg a kliensek problémáját, hanem az együtt töltött idő. A résztvevők kipróbálhatták, hogyan működik a program, valamint számos kérdést tettek fel a sikeres mentornak. A Kutatók Éjszakája rendkívül jó hangulatban telt és számos tanulsággal zárult.