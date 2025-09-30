Inspiráló, érdekfeszítő, izgalmas: Ilyen volt a Kutatók Éjszakája a pécsi MCC-ben!

Ismét megtelt a terem az MCC pécsi képzési központjában. A vendég ezúttal Vendler Balázs, üzleti és önismereti mentor volt, aki a saját maga által létrehozott AI program keletkezéséről és felhasználási területeiről mesélt az érdeklődő közönségnek. A Kutatók Éjszakája során megtudhattuk azt, hogy egy "virtuális én" létrehozása, hogyan válhat üzletté.

Fotó: Laura Nagy

– A mesterséges intelligenciától rengetegen félnek, viszont sokan aranybányaként tekintenek rá. Mindkettő megközelítés érthető, azonban nem szabad elfelejtenünk azt, hogy alapvetően nem egy technológiával van a baj, maximum azzal, hogy azt mi, emberek hogyan és mire használjuk

– mondta Vendler Balázs.