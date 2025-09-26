szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

17°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázz!

1 órája

Megérkezett a csomag, de mégsem: ez az új internetes csalás terjed!

Címkék#kényelem#platform#tartalom#bank#ajánlat

Új csalási módszer terjed az interneten: a gyanútlan vásárlók pakolják ki a hamisított megrendeléseket a postaládákból. A szakértők szerint a legújabb internetes csalás — online csomagküldő csalás — különösen alattomos, mert a csomag ugyan megérkezik, de a tartalma nem egyezik a megrendelt termékkel.

Bama.hu

Egy olvasónk esete jól mutatja a csalás lényegét: a férfi kifizette a rendelést, a doboz megérkezett, de a benne lévő áruk nem illettek a megrendeléshez, és a csomagcímzés is gyanút keltett. A csalók a bizalomra és a sürgetésre építenek — hamis kommentekkel és lejáró határidőkkel manipulálják a vásárlót, céljuk pedig a banki és személyes adatok megszerzése. Bár a csomag fizikailag kézbesült, a tartalom és a megrendelés közötti eltérés sok fogyasztót későn figyelmeztet – ez a lényege ennek az internetes csalásnak.

internetes csalás
Ilyen internetes csalás is létezik: hamis weboldalon leadjuk a rendelést, ami meg is érkezik – de nem a vásárolt termékkel. Fotó: MW

Hasonló internetes csalásról számoltunk be korábban, amivel rengeteg olvasónk is találkozott: Facebook-hirdetések ígértek rendkívül olcsó North Face táskákat, miközben a csalók a Decathlon nevét használták a hitelesség látszatára. A hirdetés egy kérdőív kitöltésére buzdított, piros figyelmeztetés sürgette a látogatót, és a kommentfolyam hamis visszajelzésekkel hitelesítette az „akciót”; többen megadták kártyaadatukat és később visszaélések történtek. A Decathlon később cáfolta, hogy köze lenne az ajánlathoz, és arra kérte a felhasználókat, hogy ne kattintsanak gyanús posztokra, ne adják meg adataikat, és jelentsék a bejegyzést.

Érdemes néhány tanácsot megfogadni az internetes csalások ellen!

A KiberPajzs és a fogyasztóvédelmi szakértők gyakorlati óvintézkedéseket javasolnak: ha lehetséges, vásároljunk megbízható, belföldi kiskereskedőktől; ellenőrizzük a hirdető adatait és a weboldal címsorát; és kizárólag bank által jóváhagyott, biztonságos fizetési szolgáltatásokkal fizessünk. Különösen ajánlott a webkártya használata — egy külön virtuális kártya, amelyet csak az adott vásárlás összegével töltünk fel, korlátozza a lehetséges veszteséget.

Fontos megemlíteni az oldalon olvasható ajánlását is: a bankok rövidesen díjmentesen biztosíthatnak tranzakciófigyelési szolgáltatást, amely segíti a visszaélések korai észlelését. Emellett érdemes napi és tranzakciós limiteket beállítani, aktiválni geolokációs korlátozást, és kérni azonnali értesítéseket a banki mozgásokról.

Ha nem érkezik meg a rendelt termék, előbb keressük az eladót; ha válasz nincs, lépjünk kapcsolatba a bankkal és az értékesítési platformmal, és szükség esetén tegyünk feljelentést a rendőrségen és a fogyasztóvédelemnél. A közösségi média bejelentései gyakran gyorsan eltávolíttatják a hamis hirdetéseket, ezzel csökkentve a további károkat. Az internetes vásárlás kényelme mellett a fokozott éberség a leghatékonyabb védelem: egy egyszerű ellenőrzés vagy egy külön webkártya használata gyakran elegendő ahhoz, hogy ne váljunk csalás áldozatává.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, cikk formájában közzétesszük válaszukat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu