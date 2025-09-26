Megérkezett a csomag, de mégsem: ez az új internetes csalás terjed!

Egy olvasónk esete jól mutatja a csalás lényegét: a férfi kifizette a rendelést, a doboz megérkezett, de a benne lévő áruk nem illettek a megrendeléshez, és a csomagcímzés is gyanút keltett. A csalók a bizalomra és a sürgetésre építenek — hamis kommentekkel és lejáró határidőkkel manipulálják a vásárlót, céljuk pedig a banki és személyes adatok megszerzése. Bár a csomag fizikailag kézbesült, a tartalom és a megrendelés közötti eltérés sok fogyasztót későn figyelmeztet – ez a lényege ennek az internetes csalásnak.

Ilyen internetes csalás is létezik: hamis weboldalon leadjuk a rendelést, ami meg is érkezik – de nem a vásárolt termékkel. Fotó: MW

Hasonló internetes csalásról számoltunk be korábban, amivel rengeteg olvasónk is találkozott: Facebook-hirdetések ígértek rendkívül olcsó North Face táskákat, miközben a csalók a Decathlon nevét használták a hitelesség látszatára. A hirdetés egy kérdőív kitöltésére buzdított, piros figyelmeztetés sürgette a látogatót, és a kommentfolyam hamis visszajelzésekkel hitelesítette az „akciót”; többen megadták kártyaadatukat és később visszaélések történtek. A Decathlon később cáfolta, hogy köze lenne az ajánlathoz, és arra kérte a felhasználókat, hogy ne kattintsanak gyanús posztokra, ne adják meg adataikat, és jelentsék a bejegyzést.

Érdemes néhány tanácsot megfogadni az internetes csalások ellen!

A KiberPajzs és a fogyasztóvédelmi szakértők gyakorlati óvintézkedéseket javasolnak: ha lehetséges, vásároljunk megbízható, belföldi kiskereskedőktől; ellenőrizzük a hirdető adatait és a weboldal címsorát; és kizárólag bank által jóváhagyott, biztonságos fizetési szolgáltatásokkal fizessünk. Különösen ajánlott a webkártya használata — egy külön virtuális kártya, amelyet csak az adott vásárlás összegével töltünk fel, korlátozza a lehetséges veszteséget.

Fontos megemlíteni az oldalon olvasható ajánlását is: a bankok rövidesen díjmentesen biztosíthatnak tranzakciófigyelési szolgáltatást, amely segíti a visszaélések korai észlelését. Emellett érdemes napi és tranzakciós limiteket beállítani, aktiválni geolokációs korlátozást, és kérni azonnali értesítéseket a banki mozgásokról.

Ha nem érkezik meg a rendelt termék, előbb keressük az eladót; ha válasz nincs, lépjünk kapcsolatba a bankkal és az értékesítési platformmal, és szükség esetén tegyünk feljelentést a rendőrségen és a fogyasztóvédelemnél. A közösségi média bejelentései gyakran gyorsan eltávolíttatják a hamis hirdetéseket, ezzel csökkentve a további károkat. Az internetes vásárlás kényelme mellett a fokozott éberség a leghatékonyabb védelem: egy egyszerű ellenőrzés vagy egy külön webkártya használata gyakran elegendő ahhoz, hogy ne váljunk csalás áldozatává.