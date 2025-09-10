Fontos címet nyert több baranyai iskola

Elnyerte a Teremtésvédő címet több baranyai iskola és óvoda - az erről szóló okleveleket Felföldi László pécsi megyéspüspök és László Péter, a Pécsi Egyházmegye teremtésvédelmi referense adta át az intézmények vezetőinek az egyházmegyei tanévnyitón.

- A Teremtésvédő iskola, óvoda, kollégium cím pályázatát tavaly októberben indította el a Katolikus Pedagógiai Intézet és az MKPK Caritas in Veritate bizottsága

- közölte a Pécsi Egyházmegye. A kezdeményezésben arra kérték az intézményeket, hogy teremtéstudatos szemléletmódot alakítsanak ki és erősítsenek meg közösségeikben, hogy ez a lelkület életvitelszerűen megjelenjen mindennapjaikban.

A címet elnyert intézmények a teremtéstudatos, fenntartható életmód üzenetét közvetítik, a diákokat közelebb hozzák a természethez, hogy úgy tekintsenek rá, mint a Jóisten teremtette ajándékra, és ráérezzenek felelősségükre. A Teremtésvédő címet a megszerzés után három évig használhatják azok az intézmények, amelyek a gyakorlatba is átültetik a teremtésvédelem egyes elemeit.

Baranyában is több iskola és óvoda nyerte el a kitűntető címet

A baranyai óvodák közül Teremtésvédő címet nyert a mohácsi Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája, valamint a szintén mohácsi Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Ferenc Tagóvodája. Ezen kívül a pécsi Szent Mór Katolikus Iskolaközpont Tagóvodája kapta meg a kitűntető címet.

Teremtésvédő iskola címet nyert Baranyában a mohácsi Park Utcai Katolikus Általános iskola és Óvoda, a mohácsi Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a pécsi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a pécsi Szent Mór Katolikus Iskolaközpont.