1 órája

Fontos címet nyert több baranyai iskola

Címkék#Pécsi Egyházmegye#teremtésvédő cím#intézmény#óvoda#szemléletmód

A fenntartható életmód üzenetét közvetítő oktatási intézményeket díjazták. Teremtésvédő címet nyert több baranyai iskola és óvoda.

Wald Kata

Elnyerte a Teremtésvédő címet több baranyai iskola és óvoda - az erről szóló okleveleket Felföldi László pécsi megyéspüspök és László Péter, a Pécsi Egyházmegye teremtésvédelmi referense adta át az intézmények vezetőinek az egyházmegyei tanévnyitón.

iskola, óvoda teremtésvédő
Több baranyai iskola és óvoda is Teremtésvédő címet nyert 
Forrás: MW

 

 - A Teremtésvédő iskola, óvoda, kollégium cím pályázatát tavaly októberben indította el a Katolikus Pedagógiai Intézet és az MKPK Caritas in Veritate bizottsága

 - közölte a Pécsi Egyházmegye. A kezdeményezésben arra kérték az intézményeket, hogy teremtéstudatos szemléletmódot alakítsanak ki és erősítsenek meg közösségeikben, hogy ez a lelkület életvitelszerűen megjelenjen mindennapjaikban.

A címet elnyert intézmények a teremtéstudatos, fenntartható életmód üzenetét közvetítik, a diákokat közelebb hozzák a természethez, hogy úgy tekintsenek rá, mint a Jóisten teremtette ajándékra, és ráérezzenek felelősségükre. A Teremtésvédő címet a megszerzés után három évig használhatják azok az intézmények, amelyek a gyakorlatba is átültetik a teremtésvédelem egyes elemeit. 

Baranyában is több iskola és óvoda nyerte el a kitűntető címet

A baranyai óvodák közül Teremtésvédő címet nyert a mohácsi Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája, valamint a szintén mohácsi Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Ferenc Tagóvodája. Ezen kívül a pécsi Szent Mór Katolikus Iskolaközpont Tagóvodája kapta meg a kitűntető címet.  

Teremtésvédő iskola címet nyert Baranyában a mohácsi Park Utcai Katolikus Általános iskola és Óvoda, a mohácsi Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a pécsi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a pécsi Szent Mór Katolikus Iskolaközpont. 

 

