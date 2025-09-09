Szép összeg juthat a kisvárosban élő családoknak

A képviselő-testület döntése alapján iskolakezdési támogatás igényelhető minden olyan szülő számára, akinek gyermeke bölcsődében, óvodában, iskolában vagy felsőoktatási intézményben tanul, és az igényléskor legalább fél éve siklósi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A tanévkezdési támogatás összege 10.000 forint gyermekenként vagy jogosultanként.

Iskolakezdési támogatás igényelhető

Az iskolakezdési támogatás feltételei

A támogatás feltétele, hogy a gyermek még ne töltse be 25. életévét, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, ami jelenleg 142.500 forint. Nemcsak a szülők, hanem a 25 év alatti tanulók vagy hallgatók is önállóan kérhetik a támogatást, ha nem nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és megfelelnek a jövedelmi feltételnek.

A kérelmeket 2025. szeptember 1. és október 15. között lehet benyújtani a Siklósi Polgármesteri Hivatal Hatósági, Intézményfelügyeleti és Önkormányzati Osztályán. Az igényléshez szükséges nyomtatványt a hivatal portáján lehet kérni, de az önkormányzat honlapjáról is letölthető.