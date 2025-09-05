Az iskolakezdés nem, talán csak a divat változott (GALÉRIA)

Ezekben a napokban az iskolakezdés áll a családok gondolatainak középpontjában. A több generációs mikroközösségekben még az összehasonlítási alap is megvan, talán több helyen el is hangzik a nyugalmat biztosan nem segítő mondat: Bezzeg az én időmben!

Az iskolakezdés fénypontja volt a megfelelő iskolaköpeny kiválasztása

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Laufer László sokak által kedvelt múltidéző fotográfiái most a 30-40 évvel ezelőtti iskolakezdések izgalmas pillanatait hozzák vissza. A felvételeken jól láthatjuk, hogy a menetrend abban az időben is hasonló volt, válogatás az iskolatáskák, a füzetcsomagok, a tan- és írószerek között. Talán csak a kínálat volt némileg szűkebb, ami - valljuk be - nagyban megkönnyítette a bevásárlást.

Az iskolakezdés fontos része volt a felszerelés beszerzése

Az alsós gyerekek még kedves mosollyal fogadták az új tankönyveket, sokan közülük abban az időben is szívesen segítettek a tanároknak az egységcsomagok összeállításában, kiosztásában. A felsősöket, gimnazistákat aznban már inkább bosszantották az iskolai divat előírásai. Mert a mai fiatalokkal ellentétben abban az időben egyszerűen, kötelező iskolaköpeny hordásával elintézték, hogy a lányok kivillanó dereka, vagy a fiúk szőrös lába ne vonja el a figyelmet az elsődleges feladattól, a tanulástól. És ki ne hagyjuk, abban az időben jelentek meg az első számítógépek is az iskolai oktatásban.