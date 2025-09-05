19 perce
Az iskolakezdés nem, talán csak a divat változott (GALÉRIA)
Szeptember elején, amikor annyi szülőnek okoz fejfájást, annyi gyerek életébe hoz vegyes érzéseket az iskolakezdés, érdemes egy kicsit visszatekinteni. Múltidéző rovatunk megmutatja, hogy az idők során az iskolakezdés sem változott, 30-40 évvel ezelőtt hasonló reakciókat váltott ki az érintettekből.
Ezekben a napokban az iskolakezdés áll a családok gondolatainak középpontjában. A több generációs mikroközösségekben még az összehasonlítási alap is megvan, talán több helyen el is hangzik a nyugalmat biztosan nem segítő mondat: Bezzeg az én időmben!
Laufer László sokak által kedvelt múltidéző fotográfiái most a 30-40 évvel ezelőtti iskolakezdések izgalmas pillanatait hozzák vissza. A felvételeken jól láthatjuk, hogy a menetrend abban az időben is hasonló volt, válogatás az iskolatáskák, a füzetcsomagok, a tan- és írószerek között. Talán csak a kínálat volt némileg szűkebb, ami - valljuk be - nagyban megkönnyítette a bevásárlást.
Az iskolakezdés fontos része volt a felszerelés beszerzése
Az alsós gyerekek még kedves mosollyal fogadták az új tankönyveket, sokan közülük abban az időben is szívesen segítettek a tanároknak az egységcsomagok összeállításában, kiosztásában. A felsősöket, gimnazistákat aznban már inkább bosszantották az iskolai divat előírásai. Mert a mai fiatalokkal ellentétben abban az időben egyszerűen, kötelező iskolaköpeny hordásával elintézték, hogy a lányok kivillanó dereka, vagy a fiúk szőrös lába ne vonja el a figyelmet az elsődleges feladattól, a tanulástól. És ki ne hagyjuk, abban az időben jelentek meg az első számítógépek is az iskolai oktatásban.
Iskolakezdés a múlt tükörébenFotók: Laufer László