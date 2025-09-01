Nyakunkon a káosz! Így ne fussunk bele tanévkezdéskor balesetekbe és dugókba!

A szeptemberi iskolakezdés minden évben próbára teszi a városi közlekedést. A szülők autóba ülnek, hogy gyermekeiket eljuttassák az iskolába, a megszokott útvonalak pedig pillanatok alatt telítődnek. Már az első tanítási napokban érezhető, hogy nő a dugók száma, a sofőrök türelmetlenebbek, és a közlekedési konfliktusok is gyakoribbá válnak. A zsúfoltság nemcsak a belvárosban okoz nehézséget: a külvárosi főutakon, valamint a nagyobb csomópontokban is jelentős a torlódás. A városi közlekedési szakértők évek óta figyelmeztetnek, hogy a reggeli csúcsforgalom kezelhetetlen lenne, ha minden gyereket autóval vinnének iskolába. Ezért is érdemes átgondolni, valóban szükség van-e az autóhasználatra, vagy választhatunk más megoldást is.

Itt az iskolakezdés – a pécsi forgalom is érzi

Fotó: Kovács Liliána

A közlekedési helyzet enyhítéséhez Katona Ágnes szakoktató is hasznos tippeket adott: tanácsai a tudatosabb útvonalválasztástól a türelmes vezetési stílusig számos apró, de hatásos megoldást kínálnak.

Alternatív lehetőségekkel lehet az iskolakezdés stresszmentes

A tömegközlekedés sokat segíthet a reggeli zsúfoltság enyhítésében. Ha több család választja a buszt, a torlódások mérséklődhetnek, még akkor is, ha a menetrendek pontatlansága időnként bosszúságot okoz. Rövidebb távokon a kerékpár vagy roller is jó lehetőség, különösen akkor, ha biztonságos útvonalak állnak rendelkezésre. Pécs környékén a város tehermentesítésére újabb közlekedési fejlesztéseket is terveznek, például Tüskésrét környékén.

A türelem és az előrelátás kulcsfontosságú

A közlekedés legnagyobb ellensége ilyenkor a kapkodás. Katona Ágnes szerint sok bosszúság megelőzhető lenne, ha a sofőrök 10–15 perccel korábban indulnának el otthonról, és tudatosan számolnának a reggeli torlódásokkal.

A szakoktató szerint érdemes odafigyelni az alábbiakra:

induljunk el legalább negyedórával korábban, így csökkenthetjük a kapkodásból fakadó stresszt,

ha lehet, használjunk mellékutakat, ezzel tehermentesítve a főbb csomópontokat,

alkalmazzuk a „cipzár elvet” bizonyos útszakaszoknál, így gördülékenyebb lesz a haladás,

tervezzünk előre, mert a nyári útfelújítások miatt több helyen hosszabb torlódásra számíthatunk.

Életet menthet, ha használjuk a biztonsági övet

Az iskolakezdési forgalom nemcsak dugókat, hanem balesetveszélyt is hoz magával. A statisztikák szerint a biztonsági öv viselése drámaian csökkenti a súlyos sérülések és halálesetek kockázatát. Katona Ágnes emlékeztetett: minden sofőr saját felelőssége, hogy beköti-e magát, de a végkimenetel szempontjából óriási különbséget jelenthet. Az öv mindig többet véd, mint árt, ezért nincs helye trükközésnek.

Az idei tanévkezdésre több KRESZ-módosítás is életbe lépett, amelyek a sebességhatároktól a rollerek szabályozásáig érintik a közlekedést. Ezek célja ugyan a biztonság növelése, ám a gyakorlatban a legfontosabb továbbra is a figyelem és a türelem. A szabályok ugyanis csak akkor érnek valamit, ha a sofőrök mindennap alkalmazzák őket, és valóban szem előtt tartják a közlekedésbiztonságot.

Az iskolakezdés minden évben megterheli a városok útjait, de a helyzet kezelhető, ha tudatosan készülünk rá. Korábbi indulással, alternatív közlekedési módokkal, türelemmel és felelősségteljes vezetéssel elérhetjük, hogy a tanév első hetei ne a bosszankodásról és a balesetekről szóljanak, hanem a biztonságos, kiszámítható közlekedésről.