DDNPI 1 órája

Ismét a Biblia növényei kerülnek a középpontba, izgalmas kaland vár ránk

A pécsi Pintér-kert Arborétum egy igazi botanikai ékszerdoboz, ahol számos bibliai vonatkozású és vallási hagyományokkal bíró növényfaj is megfelelő életfeltételeket talált - hívta fel a figyelmet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) a holnapján.

A DDNPI ismertetése szerint a vasárnap 10 órától induló élménysétán az érdeklődők megismerkedhetnek a biblikus gyógynövényekkel és felhasználásukkal: például a fügével, az olajfával és a gránátalmával.

