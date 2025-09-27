DDNPI
Ismét a Biblia növényei kerülnek a középpontba, izgalmas kaland vár ránk
A pécsi Pintér-kert Arborétum egy igazi botanikai ékszerdoboz, ahol számos bibliai vonatkozású és vallási hagyományokkal bíró növényfaj is megfelelő életfeltételeket talált - hívta fel a figyelmet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) a holnapján.
A DDNPI ismertetése szerint a vasárnap 10 órától induló élménysétán az érdeklődők megismerkedhetnek a biblikus gyógynövényekkel és felhasználásukkal: például a fügével, az olajfával és a gránátalmával.
